Смертность от COVID-19 в Украине снова резко выросла

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 127 человек. Выявлено еще 2 656 случаев болезни.

Детали: В Украине выросла смертность от коронавируса. Данные на вторник, 9 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Сообщается, что было выявлено 2 656 новых случаев заразы. При этом госпитализировали 865 человек, а 8 865 людей выздоровели.

Было проведено 30 901 тестов: методом ПЦР – 17 658, методом ИФА – 13 243.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (525) и Закарпатской (276) областях, а также в Киеве (243).

Жертвами болезни стали еще 127 человек. Всего COVID-19 унес 23 771 жизней.

С начала пандемии коронавирусом заболели 1 249 646 человек, а выздоровели 1 084 608 пациентов.

В тему: ранее мы писали, что совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса.