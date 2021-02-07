Ученые обнаружили на спутнике Сатурна кое-что непонятное

Главное: Ученые исследовали данный зонда Cassini и обнаружили на одном из спутников Сатурна молекулы, происхождение которых не до конца понятно.

Детали: Международная группа ученых нашла необычную особенность в спектре света, отраженного от ледяного спутника Сатурна Реи. Как сообщает Lenta.ru, астрономы объясняют ее наличием моногидрата гидразина и нескольких хлорсодержащих молекул неясного происхождения.

Исследователи проанализировали данные зонда Cassini, который получил изображение спутника в ультрафиолете. Были определены спектры поглощения с широкими пиками в диапазоне длины волн от 179 до 189 нанометров.

Чтобы выяснить, чем они были вызваны, ученые определили спектры поглощения нескольких химических веществ в лабораторных условиях. Оказалось, что под слоем водяного льда Реи содержатся такие молекулы, как моногидрат гидразина (N2H4*H2O) и трихлорметан (CHCl3).

Также астрономы выявили признаки наличия четыреххлористого углерода (CCl4), над которым располагается слой свежего льда, падающего с кольца Сатурна.

Существование хлорсодержащих соединений на поверхности Реи трудно объяснить химическими реакциями, поскольку это требовало бы наличия подледного океана, поскольку молекулы снижают температуру замерзания льда и вызывают формирование водного слоя.

Скорее всего, эти вещества были доставлены хондритовыми метеоритами, а потом распределены по поверхности заряженными частицами из магнитосферы Сатурна. Моногидрат гидразина мог образоваться из-за химических реакций с участием водяного льда и аммиака или попасть на Рею из богатой азотом атмосферы Титана.

В тему: В феврале 2012 года американская межпланетная орбитальная станция Cassini обнаружила неизвестные явления, происходящие вокруг кольца F планеты Сатурн.