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Новости > Правительство Украины закупило для детей комиксы, пропагандирующие ЛГБТ - верующие УПЦ возмущены

Правительство Украины закупило для детей комиксы, пропагандирующие ЛГБТ - верующие УПЦ возмущены

Александра Кудрявцева
28.01.21 16:58
457
Правительство Украины закупило для детей комиксы, пропагандирующие ЛГБТ - верующие УПЦ возмущены

Главное: Министерство культуры Украины и Государственное учреждение «Украинский институт книги» за бюджетные средства приобрели 1240 экземпляров книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений.

Детали: Детям от 5 лет предлагается ознакомиться с историей о двух девушках, которая заканчивается их свадьбой, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на общественное движение «Всі разом!».

Верующие в соцсетях Центра информации УПЦ возмутились тратой бюджетных средств и распространением комиксов, пропагандирующих однополые отношения.

«Что они творят с нашими детьми?», — написал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своем Телеграм-канале, комментируя издание детского ЛГБТ-комикса.

«Всем миром нужно противостоять этой мерзости — родителям, учителям, общественности! Это не может быть нормой! Сколько можно калечить души наших детей! Обидно, что за наши деньги подписывают приказы марионетки и конечно их „услуги“ проплачены! Возмутительно!», — призвала Ирина Павлова.

«Настоящий кошмар! И ведь эти деятели не испытывают страха за то, что калечат наших детей!», — написал Силуан Краснянский в Фейсбук.

«У нас в городе в детской библиотеке эти книги раздают уже очень давно. Где-то полгода назад был скандальный случай, когда девочке 10 лет эту книгу дали домой и родители ничего не знали, пока учитель на художественном кружке не увидел», — делится Мария Попова.

«Толерантное и демократическое насилие над душами наших детей! И это наше правительство! Слуги народа Украины», — отметила Инна Войтенко.

«Поддерживаю: немедленно изъять! Не навязывать детям подобные взгляды на взаимоотношения людей! Интересно, сколько православной литературы в библиотеках школ, детских библиотеках? В книжном отделе ближайшего магазина канцелярии православная детская литература отсутствует!», — написала Светлана Васюткина на странице Центра информации УПЦ в Инстаграм.

На запрос общественного движения в Министерстве культуры и информационой политики подтвердили, что комиксы на тему ЛГБТ-отношений действительно были приобретены за госсредства и разосланы в детские и школьные библиотеки по всей Украине.

Отдельно активисты движения «Всі разом!» получили пакет документов относительно ЛГБТ-комиксов от Украинского института книги. Среди приложений в наличии есть Протокол с решением о проведении процедуры закупки книжной продукции для пополнения библиотечных фондов за счет средств государственного бюджета. В Протоколе указано, что перечень книжной продукции был утвержден Распоряжением Кабинета Министров № 598-р от 5 июля 2019 года, то есть во времена премьерства Владимира Гройсмана.
Уполномоченным за формирование этого списка назначен Юрий Марченко от Института книги, а также издательство «Рідна мова», которое и выпустило книгу.

«Принцесса + принцесса: долго и счастливо» — это комикс о романтических отношениях между двумя девушками. Книга, как отмечается, направленна на преодоление так называемых стереотипных представлений о человеческих взаимосвязях. А на самом деле — содержит признаки агрессивной пропаганды однополых отношений. Издание, печать и распространение такой литературы среди детских библиотек по всей Украине за счет государственного бюджета откровенно шокирует«, — отметили на сайте движения «Всі разом!».

Активисты направили в Министерство культуры и информационной политики письмо с требованием изъять все экземпляры данной книги со всех библиотечных фондов, ведь подобные детские произведения приводят к искажению представлений подрастающего поколения о романтических взаимоотношениях и дискредитируют институт семьи.

В тему: Совет Церквей выразил позицию относительно вакцинации против COVID-19.

 
 
Тэги: ЛГБТ, новости православия, УПЦ

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