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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал о главном призыве Бога к человеку

Митрополит Онуфрий рассказал о главном призыве Бога к человеку

Александра Кудрявцева
25.01.21 13:34
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Митрополит Онуфрий рассказал о главном призыве Бога к человеку

Главное: Господь призывает без лишних слов и оправданий покаяться в грехах.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

Предстоятель напомнил, что Господь начал Свое служение словами покаяния: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17).

«Эти слова являются главным призывом, которым Господь возвестил человечеству, что Царство Небесное открылось. Но входит туда только тот человек, который кается в своих грехах», — пояснил он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как Спаситель Словом Божьим боролся с дьяволом, искушающим Его богатством, гордыней и славолюбием.

«В этой борьбе, когда Спаситель боролся с дьяволом, для нас очень поучительно то, что Господь не говорил ни слова от Себя, а все от Слова Божьего. Господь отражал дьявола Словом Божьим. И это самое сильное оружие», — отметил владыка.

Архипастырь добавил, что и в наше время дьявол борется против людей разными способами.

«Именем Божьим надо защищать себя от дьявола! Не надо его заклинать, он давно заклят. Мы должны помнить имя Божие, Бог — наш Создатель, смиряться перед Ним и вручать себя в руки Божии, тогда дьявол не сможет нас победить».

По убеждению Его Блаженства, заявления человека, якобы у него нет грехов, а потому и не нужно каяться, — ложь и лукавство. Поскольку нет человека, который бы не согрешил за свою жизнь.

«Бывают разные грехи: мысленные, чувственные, грехи делами, грехи словами, поступками, поведением, — но все они мешают человеку войти в Царство Небесное, делают человека имеющим нечистую душевную одежду. И нужно покаянием омывать себя от этой грязи духовной. Тогда этот человек способен войти в Царство Небесное», — объяснил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка отметил, что каяться не нужно стесняться, нужно стесняться грешить. «Когда согрешил, то не нужно стесняться покаяться, нужно сказать: „Господи, я согрешил, прости меня“, — продолжил он. — Не надо много слов, рассказывать, что было причиной и как это получилось. Это самый правильный путь покаяния».

По словам Митрополита Онуфрия, покаяние не только очищает человека от греха, но и открывает в нем вложенное Богом добро. «Покаяние делает человека милосердным, делает человека смиренным, делает человека кротким. А это естественное свойство образа Бога в человеке. Покаяние делает человека любвеобильным, то есть открывает в нем самое главное свойство — любовь: любовь к Богу и любовь к ближнему как к творению Божьему», — добавил он.

Подытоживая сказанное, Предстоятель отметил, что если мы хотим быть добрыми, смиренными, милосердными и уметь любить, то должны каяться в своих грехах.

«Без стеснений, без оправданий, без философствования, а просто: „Господи, я это сделал, мне нет оправдания“. Тогда Господь прощает человеку грехи, и благословение будет над нами, и мы сможем пройти земную жизнь благополучно в мире, в надежде, в дерзновении Богу, а в будущем веке достичь того Царства, ради которого Господь создал человека», — дал наставление владыка.

В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет по-настоящему ощутить радость жизни.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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