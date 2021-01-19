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Новости > В заброшенном автомобиле на окраине Киева нашли замерзший труп иностранца

В заброшенном автомобиле на окраине Киева нашли замерзший труп иностранца

Александр Панько
19.01.21 15:21
571
В заброшенном автомобиле на окраине Киева нашли замерзший труп иностранца

Главное: В заброшенном автомобиле на киевской Борщаговке обнаружили тело иностранного гражданина без определенного места жительства.

Детали: Прокуратура Киева поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина, тело которого было найдено в заброшенном автомобиле в Святошинском районе Киева. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда.

Как сообщает «Сегодня», погибшим является индус без определенного места жительства, который работал дворником. По данным издания, мужчина замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на столичной Борщаговке еще 15 января. В этот день температура воздуха опускалась до −11 градусов Цельсия.

В тему: 19 ноября 2018 года в центре Киева в подсобке местных дворников нашли труп бомжа. По предварительной информации, он стал жертвой холодов и умер от переохлаждения.

Тэги: Киев, иностранный гражданин, смерть, криминал, Прокуратура Киева, новости Украины

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