2021 год может стать самым коротким в истории наблюдений

Главное: По наблюдениям ученых, Земля в последние годы ускоряется. Это означает, что дни на нашей планете становятся короче. И 2021 год рискует стать самым коротким в истории наблюдений.

Детали: 2021 год окажется короче предыдущего из-за ускорения вращения Земли. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», в 2020 году скорость вращения Земли вокруг своей оси выросла до максимума за всю историю наблюдений. В целом было зарегистрировано 28 быстрых дней.

По прогнозам, 2021 будет еще короче. По расчетам исследователей, средний день в этом году будет на 0,05 мс короче, а за год атомные часы отстанет на 19 мс.

До сих пор корректировки времени заключались в добавлении дополнительной секунды к году в конце июня или декабря, чтобы синхронизировать астрономический и атомный годы. Это началось после того, как ученые обнаружили тенденцию к замедлению вращения Земли в начале точных спутниковых измерений в конце 1960-х — начале 1970-х гг.

По данным Национального института стандартов и технологий США, с 1972 года ученые добавляли дополнительные секунды в среднем каждые полтора года. Последнее добавление произошло в 2016 году.

Впрочем, в этом нет ничего тревожного, так как вращение планеты все время немного меняется из-за изменений атмосферного давления, ветров, океанских течений и движения ядра Земли.

В тему: В середине 2017 года ученые обнаружили в Солнечной системе карликовую планету Хаумеа, которая по форме напоминает скорее диск, чем шар. Причиной такой странной формы стала скорость, с которой она вращается вокруг собственной оси — около 3,9 часа. Диаметр планеты-юлы составляет 1212–1491 километров.