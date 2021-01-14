Стало известно, как британский штамм коронавируса распространялся по миру

Главное: Медики усомнились в том, что мутация, произошедшая в одном месте, так быстро распространилась по странам. Исследователи проанализировали мобильность населения 19 стран с помощью приложения Facebook.

Детали: Так называемый «британский» штамм коронавируса, вероятнее всего, зародился именно в Великобритании, а затем был развезен по миру гражданами этой страны. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых, опубликованные на сайте препринтов medRxiv.

Новый крайне заразный штамм SARS-CoV-2 появился в Великобритании во второй половине 2020 года. Первое сообщение о нем было получено из Кента 20 сентября и из Лондона 21 сентября.

Хотя многие государства в декабре 2020 года ограничили въезд из Великобритании, к этому времени «британский» штамм обнаружили уже в 16 странах. И сейчас ученые обсуждают, возможно ли было столь быстрое распространение по миру нового варианта вируса, возникшего в одном месте, или сходные мутации произошли в нескольких местах.

Исследователи из Китая, США и Великобритании на основе приложения Facebook Data for Good собрали данные о мобильности жителей 19 стран, чтобы определить вероятность того, что новый вариант вируса был занесен в эти страны путешественниками из Великобритании, и оценили возможную скорость местной передачи.

Самый высокий риск завоза из Великобритании оказался в Ирландии, а самый низкий — в Венгрии. Уже к концу октября 2020 года вероятность, что хотя бы один инфицированный новым штаммом приехал из Великобритании, превысила 50 процентов для 13 из 19 стран, исследованных авторами. В ноябре за пределами этого порогового значения оставались только три страны — Объединенные Арабские Эмираты, Швеция и Венгрия

«Наши результаты убедительно показывают, что новый вариант вируса был завезен путешественниками из Великобритании и распространялся незамеченным в течение нескольких месяцев во многих странах», — пишут авторы статьи.

Исследователи отмечают, что их выводы имеют некоторые ограничения, так как основываются на алгоритмах мобильности, используемых Facebook.

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