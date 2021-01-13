«Британский коронавирус» стремительно распространяется по планете. Стали известны симптомы у детей

Главное: Эксперты выделили ряд симптомов, которые свидетельствуют о заражении детей «британским» штаммом коронавируса. На сегодняшний день он зафиксирован уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.

Детали: Британский штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов. Как сообщает Lenta.ru, со ссылкой на экспертов, более половины зараженных детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми.

По данным специалистов, у младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

Также многие дети, у которых был выявлен британский штамм коронавируса, жаловались на головную боль. При этом одновременно они могут испытывать боль в животе.

Температура выше 37 градусов встречается почти у половины зараженных детей. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Кроме того, около 35% младенцев до года страдают от потери аппетита.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.