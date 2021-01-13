В Минздраве рассказали, что будет после локдауна

Главное: После окончания январского локдауна Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину. По словам главы ведомства Максима Степанова, повторное ужесточение условий может произойти в «сверхкритической ситуации».

Детали: Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантина после окончания январского локдауна. Как напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, в целом карантин в Украине объявлен до 28 февраля.

«У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом», — заявил он в эфире одного из телеканалов.

Как сообщает ТСН, по словам чиновника, речь в данном случае идет о возвращении к адаптивному карантину, когда «в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений».

При этом Степанов заверил, что карантинные ограничения, которые действуют до 24 января, прекращать не будут, но и продлевать их не планируется. Локдаун может быть повторен только, если «будет сверхкритическая ситуация».

«Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост — с какой скоростью оно происходит», — объяснил министр, подчеркнув, что логика нынешнего локдауна — это уменьшение контактов после новогодних и рождественских праздников, когда потенциально могло произойти массовое инфицирование людей.

В тему: Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял о возможном продлении жесткого карантина после 24 января.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине сейчас действует жесткий карантин, но не локдаун. В европейских странах на период локдауна вводят более жесткие ограничения.

В то же время украинцы в соцсетях делятся способами обойти условия карантина.

Напомним: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.