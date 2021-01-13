В Минздраве дали понять, что украинцам еще долго предстоит сидеть без носков

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов уже сегодня настаивает на продлении жесткого карантина после 24 января.

Детали: Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сославшись на ведущих эпидемиологов Украины, заявил о необходимости продления жесткого карантина после 24 января на тех же условия, что действуют сейчас. Как сообщает «Украинская правда», это связано с прошедшими праздниками.

«Я настаиваю на этом. Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны — на продлении этого карантина», — заявил он в эфире одного из телеканалов вечером 12 января.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам», — объяснил чиновник, добавив, что это потенциально повлияет на рост числа больных COVID-19. «Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», — добавил Степанов.

Как сообщает «Укринформ», он подчеркнул, что грипп передается так же, как и коронавирус, и эту болезнь можно предотвратить прекращением контактов между людьми. «Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему», — заключил министр.

В тему: Ранее о возможном продлении жесткого карантина после 24 января заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине сейчас действует жесткий карантин, но не локдаун. В европейских странах на период локдауна вводят более жесткие ограничения.

В то же время украинцы в соцсетях делятся способами обойти условия карантина.

Напомним: 9 декабря 2020 года Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране локдауна с 8 по 25 января 2021 года. Тогда же была опубликована инфографика, описывающая его условия.

4 января представительство Американской торговой палаты в Украине сообщили о том, что в соответствии с решением правительства на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса. При этом подчеркивалось, что другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. В частности, речь идет о бытовой химии и инструментах, одежде, лампочках и батарейках.