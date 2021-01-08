Украинцев предупредили, что со следующей недели ударят крепкие морозы

Главное: В Украине резко похолодает. Свой прогноз дали синоптики.

Детали: В начале следующей недели, 11-12 января, в Украине похолодает. Свой прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре предупреждают, что температура днем по стране будет от минус 3 до плюс 5, а ночью ожидается от 7 мороза до 3 тепла.

По всей Украине ожидаются осадки – снег и дождь.

В Киеве намечается снегопад: днем будет от 2 мороза до 0, а ночью минус 3-5.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что к концу недели в Украине похолодает, повалит мокрый снег.