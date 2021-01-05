Британцы поведали, как легко и просто снизить уровень сахара в крови

Главное: Как снизить уровень сахара в крови? Назван полезный продукт.

Детали: Бобы нута способны снизить уровень сахара в крови. Об этом говорят британские медики.

Они сообщили, что в них содержится огромное количество белка и клетчатки.

Эксперты поясняют: «Клетчатка замедляет усвояемость организмом углеводов, благодаря чем они медленнее расщепляются – в том числе на глюкозу, и она не успевает быстро накапливаться».

Британцы говорят: «Употребление одного блюда на основе нута в день значительно снижает уровень сахара в крови в течение шести недель, если заменить им блюдо на основе пшеницы».

Информируется, что нут помогает нормализовать уровень глюкозы за счет влияния на набор веса: при его употреблении человек гораздо дольше чувствует себя сытым, при этом снижается желание полакомиться нездоровой пищей.

В тему: ранее стало известно о чудесном свойстве всем известного плода.