Американцы составили список самых полезных овощей

Главное: Какие овощи наиболее полезны? Озвучен список.

Детали: Ученые из Кливлендской клиники в США заявили о небывалой пользе овощей. Они составили список.

Эксперты говорят, что растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств.

В их отчете отмечается, что среди самых полезных – крестоцветные овощи, которые обладают способностью выводить вредные вещества из организма.

Американцы уверяют: «При их регулярном употреблении запускается естественный процесс самоочищения организма. Овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти».

В список самых полезных овощей попали брокколи, брюссельскую и цветную капусту, мангольд, брюкву, репу и васаби.

Их советуют употреблять по пять порций овощей в течение дня.

В тему: стало известно, чем так полезны сухофрукты.