Американцы составили список самых полезных овощей

Главное: Какие овощи наиболее полезны? Озвучен список.
Детали: Ученые из Кливлендской клиники в США заявили о небывалой пользе овощей. Они составили список.
Эксперты говорят, что растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств.
В их отчете отмечается, что среди самых полезных – крестоцветные овощи, которые обладают способностью выводить вредные вещества из организма.
Американцы уверяют: «При их регулярном употреблении запускается естественный процесс самоочищения организма. Овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти».
В список самых полезных овощей попали брокколи, брюссельскую и цветную капусту, мангольд, брюкву, репу и васаби.
Их советуют употреблять по пять порций овощей в течение дня.
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