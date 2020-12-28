Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, где Зеленский встретит Новый год

Стало известно, где Зеленский встретит Новый год

Автор: «Фраза»
28.12.20 16:26
922
Стало известно, где Зеленский встретит Новый год

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год на президентской даче в Карпатах. Вместе с ним будет его семья, а также семьи Андрея Ермака и Сергея Шефира.

Детали: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции („Синегора“) в селе Гута в Ивано-Франковской области», — рассказал Ермак.

Расположена президентская дача в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории составляет 10886 га. Сюда входят и ограждены охотничьи угодья и заповедные леса вокруг.

По данным «Страны», вместе с Зеленским в отпуск едет супруга, дети и глава Офиса президента Андрей Ермак, а еще первый помощник Сергей Шефир со своими родными.

В тему: Зеленский с семьей и в прошлом году в этом месте встречал Новый год.

Тэги: Новый год, Украина, общество, Карпаты, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.12.20 10:08

Краткая история Всевидящего ока

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.12.20 08:46

Полицаи в 1980-м году

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения истекает. Что будет с ценами?
24.12.20 16:38

Срок действия льготных тарифов на электроэнергию для населения истекает. Что будет с ценами?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев

Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
28.12.20 20:04
389
Последние новости
28.12.20 20:04

Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
28.12.20 19:46

Украинцев пугают новой опасной эпидемией
28.12.20 19:33

Митрополит Антоний - о Фанаре: никто не может убрать из реальности УПЦ и миллионы ее прихожан
28.12.20 19:18

Банкиры оценили финансовые риски бюджета страны
28.12.20 19:00

Главные новости за 28 декабря 2020 года
28.12.20 18:41

В УПЦ объяснили, как определить смысл жизни человека
28.12.20 16:50

В УПЦ считают, что визит Варфоломея в Украину спровоцирует противостояние на религиозной почве
Фото и Видео
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Кабмин сделал очередной новогодний «подарок» для украинцев
Появилось видео с места обрушения дома в Кривом Роге
Появилось видео с места обрушения дома в Кривом Роге
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»
В Уэльсе море выбросило на берег странный «мешок с костями»
На Полтавщине загорелся вагон поезда. Есть погибшие
На Полтавщине загорелся вагон поезда. Есть погибшие
«Кровавая река» в России напугала соцсети
«Кровавая река» в России напугала соцсети
Жесткий карантин в Украине переносить не собираются
Жесткий карантин в Украине переносить не собираются
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
В Тернополе разбойники похитили бизнесмена и всю ночь его пытали
Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
Появилось видео с места взрыва офисного здания в США
Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы
Девушка порезала ножом мужика в самом сердце Одессы
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
В Индии на похоронах произошел немного мистический и жуткий инцидент
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.