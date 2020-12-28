Стало известно, где Зеленский встретит Новый год

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год на президентской даче в Карпатах. Вместе с ним будет его семья, а также семьи Андрея Ермака и Сергея Шефира.

Детали: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил информацию, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции („Синегора“) в селе Гута в Ивано-Франковской области», — рассказал Ермак.



Расположена президентская дача в 60 километрах от Ивано-Франковска. Общая площадь территории составляет 10886 га. Сюда входят и ограждены охотничьи угодья и заповедные леса вокруг.



По данным «Страны», вместе с Зеленским в отпуск едет супруга, дети и глава Офиса президента Андрей Ермак, а еще первый помощник Сергей Шефир со своими родными.



В тему: Зеленский с семьей и в прошлом году в этом месте встречал Новый год.