Игрок «Шахтера» и сборной Украины вскоре переедет в Италию

Главное: Игрок «Шахтера» Виктор Коваленко совсем скоро станет одноклубником Руслана Малиновского в «Аталанте». Он договорился о четырехлетнем контракте.

Детали: Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко с большой долей вероятности станет одноклубником Руслана Малиновского в итальянской «Аталанте». Об этом сообщает итальянское издание tuttomercatoweb.

По информации издания, условия контракта футболиста с клубом из Бергамо фактически согласованы. Это будет четырехлетняя сделка, но пока что остается открытым вопрос, когда Виктор перейдет в новый клуб — в январе или все-таки летом.

Руководство «Шахтера» несколько раз пыталось договориться с Коваленко о новом контракте, но тот каждый раз говорил «горнякам», что достиг предварительного соглашения с «Аталантой».

Вероятнее всего, «Шахтер» не отпустит Коваленко в январе, и не пожелает договариваться с «Аталантой» об отступных, поэтому в Италию Виктор переедет уже в начале июля, когда у него истечет договор с «горняками».

В нынешнем сезоне Коваленко провел 11 матчей за «Шахтер», в которых отличился 4 забитыми мячами.

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