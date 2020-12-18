Появилось сообщение об удачном испытании вакцины от ВИЧ

Главное: Испытана российская вакцина от ВИЧ. Появились результаты.

Детали: В России испытали вакцину от ВИЧ «КомбиВИЧвак». Стало известно о результатах.

Сообщается, что ее разработали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Ученые говорят, что испытания показали, что вакцина способна вырабатывать антитела к вирусу.

В отчете сказано: «ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, у 80%».

Также информируют: «Первая фаза клинических исследований препарата проводилась в 2011 году. Тогда было установлено, что вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ».

Стало известно, что сейчас в «Векторе» на платформе «КомбиВИЧвак» создан усовершенствованный вариант вакцины «КомбиВИЧвак-Ново». Действенность вакцины против ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

В тему: ранее мы писали, что стало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции.