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Новости > Появилось сообщение об удачном испытании вакцины от ВИЧ

Появилось сообщение об удачном испытании вакцины от ВИЧ

Александр Панько
18.12.20 12:48
289
Появилось сообщение об удачном испытании вакцины от ВИЧ

Главное: Испытана российская вакцина от ВИЧ. Появились результаты.

Детали: В России испытали вакцину от ВИЧ «КомбиВИЧвак». Стало известно о результатах.

Сообщается, что ее разработали в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Ученые говорят, что испытания показали, что вакцина способна вырабатывать антитела к вирусу.

В отчете сказано: «ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, у 80%».

Также информируют: «Первая фаза клинических исследований препарата проводилась в 2011 году. Тогда было установлено, что вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ».

Стало известно, что сейчас в «Векторе» на платформе «КомбиВИЧвак» создан усовершенствованный вариант вакцины «КомбиВИЧвак-Ново». Действенность вакцины против ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

В тему: ранее мы писали, что стало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции.

Тэги: Россия, здоровье, мир, ВИЧ, вакцина

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