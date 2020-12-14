Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

Абелардо
14.12.20 14:36
493
«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

Главное: Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии сыграют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Детали: Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом передает корреспондент «Фразы».

На этой стадии киевское «Динамо» померяется силами с бельгийским «Брюгге», а донецкий «Шахтер» — с израильским «Маккаби».

Все пары выглядят так:

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Динамо» (Киев) — «Брюгге» (Бельгия);

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия);

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия);

«Зальцбург» (Австрия) — «Вильяреал» (Испания);

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия);

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия);

«Мельде» (Швеция) — «Хоффенхайм» (Германия);

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия);

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтер» (Украина);

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Голландия);

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Голландия).

Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля.

В тему: Сегодня также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига Европы, жеребьевка, спорт, ФК Динамо Киев

Комментарии

Статьи

11.12.20 20:50

5 самых тяжелых, но важных фильмов о войне

Автор: Анастасия Лях

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Братья-мусульмане создают в Украине сеть потенциально террористических организаций
14.12.20 15:59

Братья-мусульмане создают в Украине сеть потенциально террористических организаций

Автор: «Известия в Украине»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы
14.12.20 14:36
504
Последние новости
14.12.20 16:04

В УПЦ рассказали, можно ли подавать записки за некрещеных и неверующих
14.12.20 15:51

Во Львове попытка сделать селфи на вагоне обернулась трагедией
14.12.20 15:37

Медведчук: Заявления посольства США о том, какие вакцины покупать Украине, – это элемент внешнего управления
14.12.20 14:36

«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы
14.12.20 14:33

В РПЦ напомнили об абсурдности заявлений Варфоломея, что в ПЦУ уйдут 25 архиереев УПЦ
14.12.20 14:15

На Буковине после штурма храма УПЦ активистами ПЦУ полиция открыла три уголовных дела
14.12.20 13:45

Битва грандов: состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото и Видео
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
Британцы создали очень необычный алкогольный напиток
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
В Киеве полицейские держали в гараже мужчину, требуя от него взятку
«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью
«Слуга народа» назвал Covid-19 вымышленной болезнью
В Харькове заживо сгорели два человека
В Харькове заживо сгорели два человека
Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку
Под Киевом конфликт в автобусе из-за маски перерос в серьезную драку
В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек
В Одесской области произошло кровавое ДТП: пострадали семь человек
Стало известно, на каком месте находится Украина по смертности от коронавируса
Стало известно, на каком месте находится Украина по смертности от коронавируса
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Бэнкси посвятил свою новую работу бабушке, которая не соблюдает условия карантина
Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
Голливуд отдыхает. Под Киевом задержаны нарушители, которые стреляли в полицейских
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
В Одессе отчим заставлял пасынка биться головой об стену
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.