«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 Лиги Европы

Главное: Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На этой стадии сыграют киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Детали: Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Об этом передает корреспондент «Фразы».

На этой стадии киевское «Динамо» померяется силами с бельгийским «Брюгге», а донецкий «Шахтер» — с израильским «Маккаби».

Все пары выглядят так:

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Динамо» (Киев) — «Брюгге» (Бельгия);

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия);

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия);

«Зальцбург» (Австрия) — «Вильяреал» (Испания);

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия);

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия);

«Мельде» (Швеция) — «Хоффенхайм» (Германия);

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия);

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтер» (Украина);

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Голландия);

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Голландия).

Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля.

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