Битва грандов: состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Главное: В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые поединки состоятся в середине марта.

Детали: Сегодня, 14 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом передает корреспондент «Фразы».

Слепой жребий преподнес несколько довольно интересных пар, в частности, «Барселона» — ПСЖ.

Результаты жеребьевки выглядят так:

"Боруссия «(Мюнхенгладбах, Шермания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция);

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия);

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

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