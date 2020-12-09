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Новости > Кернес вступил в полномочия мэра Харькова, не выходя на связь

Кернес вступил в полномочия мэра Харькова, не выходя на связь

Александр Панько
09.12.20 12:55
623
Кернес вступил в полномочия мэра Харькова, не выходя на связь

Главное: Геннадий Кернес вступил в должность городского главы Харькова, не присутствуя на первой сессии городского совета нового созыва.

Детали: Открывая первую сессию Харьковского городского совета нового созыва глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая объявила о регистрации Геннадия Кернеса городским головой в соответствии с результатами выборов. Как сообщает Status Quo, при этом она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз.

«В то же время Кернес Геннадий Адольфович избран городским головой не в первый раз и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке", - заявила она, добавив, что таким образом он «с этого момента получает полномочия Харьковского городского головы».

Отметим, что сам Кернес не появился на заседании горсовета даже в формате видеосвязи.

В тему: 16 сентября 2020 года городской голова Харькова Геннадий Кернес, заболевший коронавирусной болезнью COVID-19, отправился на лечение в Германию и с тех пор не возвращался.

В начале ноября Национальная полиция объявила его в розыск, однако практически сразу же установила, что «местонахождение господина Кернеса известно».

Тэги: Харьков, Геннадий Кернес, политика, присяга, курьезы, новости Украины

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