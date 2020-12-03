На выборах в Африке победил ну очень странный персонаж

Главное: В Намибии прошли местные выборы. Победил политик по имени Адольф Гитлер Унона.

Детали: В Намибии (Африка) прошли местные выборы. Как оказалось, в одной из общин победил политик Адольф Гитлер Унона, которого поддержали более 85% избирателей.

В ЦИК сообщают, что он попал в местный совет по списку правящей партии SWAPO.

Сам политик заверил, что не нацист: «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он не понимал, за что выступал Адольф Гитлер, кем он был».

Также он признался: «В детстве я считал свое имя абсолютно нормальным, и лишь в подростковом возрасте узнал, что Адольф Гитлер хотел захватить мир».

Справка: Намибия была колонией Германской империи с 1884 года и до конца Первой мировой войны.

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