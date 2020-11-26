Главные новости за 26 ноября 2020 года

— Госдолг Украины растет. Опубликованы данные Минфина.

— Кабмин и Офис президента Украины рассматривают возможность введения в стране полного локдауна уже с 20 декабря. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вводить его нужно уже сейчас.

— Жертвами COVID-19 за сутки в Украине стали 225 человек. Сообщается о 15 331 новом случае заразы.

— В Чернобыльской зоне фиксируют скачки радиации. Названы причины.

— По данным СМИ, задержанным в деле о совращении несовершеннолетних 56-летним мужчиной оказался известный киевский фотограф Александр Ктиторчук.

— Следующий бой известный украинский боксер Александр Усик может провести уже в апреле 2021 года. По мнению промоутера Александра Красюка, соперником может стать британец Энтони Джошуа.

— Сегодня в Лиге Европы «Заря» играет против АЕКа. Появился прогноз на матч.

— Карпаты массово вырубают. В ООН бьют тревогу.

— Норки в Польше «подцепили» коронавирус. Животные заболели SARS-CoV-2.

— При коронавирусе у человека могут болеть мышцы. Об этом говорит медик.

— Английский вратарь Питер Шилтон резко высказался о Диего Марадоне после его смерти. Бывший спортсмен не стал подбирать слова.

— Пользователи соцсетей массово скорбят по американской поп-звезде Мадонне, перепутав ее с легендарным аргентинским футболистом Марадоной.

— За выставочный бой, который состоится в эту субботу, боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс получат миллионы долларов. При этом им запрещено нокаутировать друг друга. Предусматривается, что победителя в поединке не будет.