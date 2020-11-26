Накануне поединка между Тайсоном и Джонсом им выставили одно важное условие

Главное: За выставочный бой, который состоится в эту субботу, боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс получат миллионы долларов. При этом им запрещено нокаутировать друг друга. Предусматривается, что победителя в поединке не будет.

Детали: Стали известны особые правила, которые будут действовать в ходе выставочного поединка между бывшими чемпионами мира по боксу Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Как сообщает Sky Sports, в соответствии с решением атлетической комиссии штата Калифорния бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.

Боксерам запрещено друг друга нокаутировать. При этом в ринге не будет рефери. Так что объявить победителя будет некому.

Между тем, как сообщает спортивный журналист Кевин Айоли на своей странице в Twitter, ожидается, что за этот поединок 54-летний Тайсон получит $10 млн, а 51-летний Джонс — около $3 млн.

В тему: 28 ноября 2020 года в Лос-Анджелесе состоится бой между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом. При этом боксеры должны были встретиться на ринге еще 17 лет назад, однако тогда Джонс в последний момент отказался от поединка и самых больших денег в карьере.