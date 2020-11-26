СМИ прознали о сроках введения полного локдауна в Украине

Главное: Кабмин и Офис президента Украины рассматривают возможность введения в стране полного локдауна уже с 20 декабря. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вводить его нужно уже сейчас.

Детали: Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сценарий зависит от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

«В „лайтовом“ варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул», — рассказал собеседник издания, добавив, что по другому сценарию, если количество новых случаев будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он захватит и новогодние праздники.

«Варианты локдауна пока только прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет», — заключил он.

Между тем, министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение полного локдауна сроком на 3-4 недели. «Надо сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсаций, которую озвучил президент на днях, и немедленно ввести локдаун, прервать цепочку этой инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев и отойти от ситуации, когда у нас более 200 смертей каждый день», — заявил он в эфире одного из телеканалов.