Лига чемпионов: «Шахтер» терпит крах в Германии

Главное: Донецкий «Шахтер» на выезде играл против менхенгладбахской «Боруссии» и потерпел второе разгромное поражение.

Детали: Сегодня, 25 ноября, донецкий «Шахтер» сыграл свой четвертый матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Луиша Каштру на выезде встречались с гладбахской «Боруссией».

Перед этой встречей немцы опережали «горняков» всего на одно очко, лидируя в группе, поэтому у гостей был отличный шанс возглавить свою группу. Впрочем, для этого нужна была лишь победа.

И игроки, и тренерский состав были полны решимости взять реванш за разгромное домашнее поражение. Однако уже со стартовым свистком немцы показали, кто на поле хозяин.

За первых десять минут хозяева создали несколько опасных моментов у ворот Пятова, но Эмболо и Лазаро свои шансы не реализовали. А на 15-й минуте в ворота донетчан был назначен пенальти, и Штиндль не сплоховал — 1:0.

Футболисты «Боруссии» продолжали транжирить свои моменты, в основном «старался» Эмболо. Но на 34-й минуте Эльведи головой замкнул навес с углового, удвоив преимущество своей команды. А за несколько секунд до свистка на перерыв Эмболо исправился за все свои промахи, красиво отправив мяч в сетку ударом через себя.

Во втором тайме «горняки» попытались отодвинуть игру от своих ворот, но создать что-то опасное у ворот Зоммера им не удалось. Более того, на 77-й минуте в ворота Пятова влетел четвертый мяч: Вендт с правого фланга навесил со штрафного и мяч, никого не тронув, юркнул под правую от голкипера штангу.

Под занавес встречи гости создали два великолепных момента у ворот Зоммера, но ни Тете, ни Матвиенко свои шансы не использовали. В итоге — уверенная победа «Боруссии» со счетом 4:0.

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