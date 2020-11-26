Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Лига чемпионов: «Шахтер» терпит крах в Германии

Лига чемпионов: «Шахтер» терпит крах в Германии

Абелардо
25.11.20 21:45
431
Лига чемпионов: «Шахтер» терпит крах в Германии

Главное: Донецкий «Шахтер» на выезде играл против менхенгладбахской «Боруссии» и потерпел второе разгромное поражение.

Детали: Сегодня, 25 ноября, донецкий «Шахтер» сыграл свой четвертый матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Луиша Каштру на выезде встречались с гладбахской «Боруссией».

Перед этой встречей немцы опережали «горняков» всего на одно очко, лидируя в группе, поэтому у гостей был отличный шанс возглавить свою группу. Впрочем, для этого нужна была лишь победа.

И игроки, и тренерский состав были полны решимости взять реванш за разгромное домашнее поражение. Однако уже со стартовым свистком немцы показали, кто на поле хозяин.

За первых десять минут хозяева создали несколько опасных моментов у ворот Пятова, но Эмболо и Лазаро свои шансы не реализовали. А на 15-й минуте в ворота донетчан был назначен пенальти, и Штиндль не сплоховал — 1:0.

Футболисты «Боруссии» продолжали транжирить свои моменты, в основном «старался» Эмболо. Но на 34-й минуте Эльведи головой замкнул навес с углового, удвоив преимущество своей команды. А за несколько секунд до свистка на перерыв Эмболо исправился за все свои промахи, красиво отправив мяч в сетку ударом через себя.

Во втором тайме «горняки» попытались отодвинуть игру от своих ворот, но создать что-то опасное у ворот Зоммера им не удалось. Более того, на 77-й минуте в ворота Пятова влетел четвертый мяч: Вендт с правого фланга навесил со штрафного и мяч, никого не тронув, юркнул под правую от голкипера штангу.

Под занавес встречи гости создали два великолепных момента у ворот Зоммера, но ни Тете, ни Матвиенко свои шансы не использовали. В итоге — уверенная победа «Боруссии» со счетом 4:0.

В тему: Накануне разгромное домашнее поражение от «Барселоны» потерпело киевское «Динамо».

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, спорт

Комментарии

Статьи

21.11.20 10:14

Samfundsind. Почему Дания быстрее других оправилась от эпидемии?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
25.11.20 09:25

«Динамо» – «Барселона»: недопустимо, но не критично

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. При Украине такого не было
25.11.20 13:30

В Крыму назревает экологическая катастрофа из-за нехватки питьевой воды. При Украине такого не было

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 25 ноября 2020 года

Главные новости за 25 ноября 2020 года
25.11.20 18:59
727
Последние новости
25.11.20 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» терпит крах в Германии
25.11.20 20:33

Найден белок, который продлевает жизнь
25.11.20 19:06

С завтрашнего дня больные коронавирусом смогут вызывать «скорую помощь» по-новому
25.11.20 18:59

Главные новости за 25 ноября 2020 года
25.11.20 18:51

УЕФА выкинул сборную Украины по футболу из Лиги А
25.11.20 17:27

Кипрский митрополит назвал решение Священного Синода по признанию ПЦУ неканоническим и противоречащим церковной традиции
25.11.20 17:09

В РПЦ дали оценку решению Священного Синода Кипрской Церкви относительно ПЦУ
Фото и Видео
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
Лента «Раскрашенная птица» из шорт-листа премии «Оскар» 2020 выйдет в украинский прокат
На Киевщине мужчина совращал несовершеннолетних в автомобиле своей сожительницы
На Киевщине мужчина совращал несовершеннолетних в автомобиле своей сожительницы
Обнаженная женщина взобралась на шар у Офиса президента в Киеве
Обнаженная женщина взобралась на шар у Офиса президента в Киеве
Украинская любовница Немцова рассказала некоторые подробности его гибели
Украинская любовница Немцова рассказала некоторые подробности его гибели
Появилось забавное видео, как Трамп помиловал индеек
Появилось забавное видео, как Трамп помиловал индеек
Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове
Пьяный полицейский мажор на отцовском автомобиле снес детскую площадку во Львове
Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе
Инопланетяне, спецслужбы, лечение навозом: доктор Комаровский перечислил основные мифы о коронавирусе
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
Археологи нашли на дне Днепра лафет от уникальной пушки, стрелявшей как «Катюша»
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
В центре Киева накрыли целую сеть борделей, замаскированных под салоны массажа
Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб
Зеленский рассказал о том, что такое «счастье», и предложил организовать всеукраинский флешмоб
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.