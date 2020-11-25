Правительство придумало оригинальный способ поздравить украинцев с Новым годом и Рождеством

Главное: Правительство Украины готовится к возможному введению жесткого карантина на период новогодних праздников.

Детали: Кабинет министров Украины рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 25 ноября, на данный момент речь о введении более жестких мер не идет.

«Но мы понимаем, что конец декабря и начало января — период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать», — цитирует премьера «Украинская правда».

При этом он подчеркнул, что действующий ныне карантин выходного дня является хорошей альтернативой жестким мерам. «Мы готовимся ко всем возможным сценариям — в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня — и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением», — заключил Шмыгаль.

В тему: 11 ноября 2020 года Кабинет министров принял решение о введении карантина выходного дня.

Тогда же правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».