Главные новости за 20 ноября 2020 года

— За минувшие сутки коронавирус в Украине зафиксировали у 14 575 человек. Жертвами заразы стали 229 людей.

— Полный локдаун в Украине могут ввести с 10-15 декабря или с 20-25 декабря. Продлится он несколько недель.

— Во Всемирной организации здравоохранения советуют отказаться от лечения коронавируса препаратом «Ремдесивир». В середине октября на его закупку Кабмин потратил 46 млн грн.

— Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что помимо той вакцины от коронавируса, которая достанется нашей стране бесплатно, будет закуплена еще партия вакцины для 20 млн населения Украины.

— С 2021 года в Украине перестанут начислять пенсии людям, которые не имеют достаточного стажа работы.

— Швейцарского врача Роджера Харстолла, который на днях наложил запрет на проведение поединка Лиги наций между Украиной и Швейцарией, уличили в избирательной «принципиальности».

— Заявка на регистрацию вакцины от коронавируса Pfizer подана. К концу года в планах произвести до 50 млн доз вакцины и до 1,3 млрд доз к концу 2021 года.