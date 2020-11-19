В ВОЗ объяснили, как европейским странам избежать новых локдаунов

Главное: Для того, чтобы европейским странам избежать новых локдаунов, нужно придерживаться простых рекомендаций. А закрытие школ проблему не решит.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что европейские страны могут избежать новых локдаунов, если использование масок в них достигнет 95%. Об этом со ссылкой на главу европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге пишет «Интерфакс».

Кроме того, по мнению Клюге, закрытие школ для сдерживания пандемии является неэффективной мерой. Он заявил, что начальные школы в Европе должны продолжать работу в очном режиме.

Отметим, что режим изоляции для борьбы с коронавирусом уже ввели во Франции в конце октября. 18 ноября представитель правительства страны Габриэль Атталь сказал, что до отмены ограничений еще далеко.

В Германии с начала месяца закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только на вынос. В стране не будут работать традиционные Рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре. Облегченный вариант режима самоизоляции с 5 ноября и до 2 декабря действует в Англии.

В тему: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может вернуться к полному локдауну. Случится это в том случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться, а мест в больницах будет не хватать.