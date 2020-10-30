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Новости > Ученые говорят, что жуткий астероид Апофис таки может врезаться в Землю

Ученые говорят, что жуткий астероид Апофис таки может врезаться в Землю

Агата Кловская
30.10.20 01:40
595
Ученые говорят, что жуткий астероид Апофис таки может врезаться в Землю

Главное: Врежется ли астероид Апофис в нашу планету? Прогноз дали ученые.

Детали: Исследователи из Института астрономии Гавайского университета заявили кое-что неприятное. Ученые говорят, что обнаружила изменения в движении астероида Апофис, которые могут повлиять на вероятность его столкновения с нашей планетой уже в 2068 году.

Эксперты утверждают: «Апофис отклоняется от своей орбиты на 170 метров в год из-за эффекта Ярковского, при котором астероид получает слабый реактивный импульс из-за теплового излучения от нагревшейся днем и остывающей ночью поверхности».

Астероид Апофис

Справка: Апофис – это сближающийся с нашей планетой астероид, который был открыт в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Предварительное название 2004 MN4, имя собственное получил 19 июля 2005 года.

После прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения NASA заявили, что возможность столкновения с Землёй в 2029 году исключена, а в 2036 году – чрезвычайно маловероятна.

Его диаметр составляет 310-340 метров.

В тему: 23 октября 2020 года мы писали, что опубликовано видео с астероида Бенну.

Тэги: ученые, мир, астероид, космос, Апофис

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