В Хмельницкой области дети погибли в ДТП

Главное: Страшное ДТП произошло в Хмельницкой области. Погибли два ребенка.

Детали: Вечером пятницы, 23 октября, в городе Волочиск Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Как передает ГСЧС, жертвами аварии стали два ребенка 14 и 15 лет.

Выяснилось, что на одной из улиц столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101 – в салоне последнего находились подростки, которые скончались в больнице после госпитализации с места инцидента.

Водитель ВАЗ находится под наблюдением медиков.

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