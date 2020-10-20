Сегодня часть Киева останется без воды

Главное: Сегодня, 20 октября, до 17 часов вечера несколько улиц в Киеве может остаться без воды. Связано это с ремонтом на водоводе Днепровской водопроводной станции.

Детали: В Киеве на водоводе Днепровской водопроводной станции проводят аварийно-восстановительные работы. В связи с этим сегодня с 10 до 17 часов возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В зону снижения давления попадут следующие улицы:

— Копыловская;

— Захарьевская;

— Рылеева;

— Радужный переулок;

— Тагильская;

— Шполянская;

— Фруктовая;

— Кирилловская;

— Валковская;

— Бондарская

— Белицкая;

— Садовского;

— Розважевский переулок;

— Подольский переулок;

— КМП № 15 Клиническая больница «Психиатрия».

В тему: В мае нынешнего года киевляне более двух недель сидели без горячей воды.