Сегодня часть Киева останется без воды

Главное: Сегодня, 20 октября, до 17 часов вечера несколько улиц в Киеве может остаться без воды. Связано это с ремонтом на водоводе Днепровской водопроводной станции.
Детали: В Киеве на водоводе Днепровской водопроводной станции проводят аварийно-восстановительные работы. В связи с этим сегодня с 10 до 17 часов возможно отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В зону снижения давления попадут следующие улицы:
— Копыловская;
— Захарьевская;
— Рылеева;
— Радужный переулок;
— Тагильская;
— Шполянская;
— Фруктовая;
— Кирилловская;
— Валковская;
— Бондарская
— Белицкая;
— Садовского;
— Розважевский переулок;
— Подольский переулок;
— КМП № 15 Клиническая больница «Психиатрия».
В тему: В мае нынешнего года киевляне более двух недель сидели без горячей воды.