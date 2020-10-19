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Новости > В NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов

В NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов

Агата Кловская
19.10.20 16:55
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В NASA заявили, что к Земле летит целая «стая» астероидов

Главное: К Земле летят около двадцати астероидов. Об этом сообщили в NASA.

Детали: К нашей планете мчатся два десятка астероидов. С таким заявлением выступили в NASA.

Впрочем, как говорят эксперты, бояться в данном случае нечего.

Специалисты уверяют, что шесть астероидов размерами от полутора до сорока шести метров пройдут уже сегодня возле нашей планеты на дистанциях от 150 тысяч километров (половина дистанции до Луны) до 6,150 миллионов километров.

А вот уже завтра число астероидов удвоится.

В NASA информируют: «Возле Земли пролетят десять астероидов размерами от семи до семидесяти трех метров, который пройдут от нас на расстоянии от 690 тысяч километров до 7,449 миллионов километров».

Также известно следующее: «Еще шесть астероидов размерами от четырех до тридцати пяти метров сблизятся с Землей в среду: их трасса полета проходит от 46 тысяч километров, что на десять тысяч километров дальше, чем располагаются геостационарные спутники, такие как аппараты связи и телевещания, до 576 тысяч километров».

В тему: 19 октября 2020 года мы писали, что в начале ноября на Землю может упасть астероид.

Тэги: ученые, мир, астероид, Земля, NASA, космос, наука

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