На Черниговщине 34-летний парень предлагал школьницам секс за деньги

Главное: Черниговские правоохранители задержали местного жителя, совращавшего несовершеннолетних школьниц за деньги, во время очередной встречи.

Детали: Правоохранители в Черниговской области задержали мужчину, который предлагал несовершеннолетним девушкам интимные отношения за деньги. Как сообщает Сектор коммуникации местной полиции, по данным следствия, 34-летний житель Чернигова находил несовершеннолетних и малолетних девочек из малообеспеченных семей через интернет. В процессе общения он предлагал школьницам встречи интимного характера за деньги и дорогие подарки.

Подозреваемый был задержан 15 октября во время очередной встречи со школьницей.

Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к другим преступлениям. Открыто уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних.

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