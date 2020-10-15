Стало известно, кто рискует умереть от коронавируса в первую очередь

Главное: Ожирение намного повышает риск скончаться от COVID-19. Об этом заявил медик.

Детали: Российский медик-ученый Евгений Шляхто заявил, что ожирение многократно повышает риск скончаться от коронавируса. Его цитируют местные СМИ.

Он поведал: «У пациентов с ожирением риск смерти при COVID-19 повышается почти в девять раз».

Специалист добавил: «У полных людей более чем в семь раз увеличивается вероятность тяжелого течения заболевания».

Эксперт говорит: «Мы пришли к пониманию, что нужна персонализированная терапия. Она позволяет значительно снизить летальность».

В тему: 15 октября 2020 года мы писали, что бразильские медики обнаружили способность коронавируса убивать клетки мозга.