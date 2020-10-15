Дожди в Украине на следующей неделе стихнут, но будет прохладно

Главное: В начале следующей недели в Украине будет сухо. При этом ожидается прохладная погода.

Детали: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на понедельник, 19 октября. Синоптики обещают, что будет сухо и малооблачно.

Осадки стихнут, но по всей территории страны ожидается похолодание: днем будет 6-16 тепла, а ночью плюс 2-11.

Традиционно более теплая погода сохранится в Крыму и на юго-востоке.

В Киеве должно быть без осадков: днем плюс 7-9, а ночью 3-5 тепла.

Карта погоды:

В тему: 14 октября 2020 года мы писали, что к концу недели дожди в Киеве стихнут, но очень сильно похолодает.