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Новости > Дожди в Украине на следующей неделе стихнут, но будет прохладно

Дожди в Украине на следующей неделе стихнут, но будет прохладно

Агата Кловская
15.10.20 10:00
119
Дожди в Украине на следующей неделе стихнут, но будет прохладно

Главное: В начале следующей недели в Украине будет сухо. При этом ожидается прохладная погода.

Детали: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на понедельник, 19 октября. Синоптики обещают, что будет сухо и малооблачно.

Осадки стихнут, но по всей территории страны ожидается похолодание: днем будет 6-16 тепла, а ночью плюс 2-11.

Традиционно более теплая погода сохранится в Крыму и на юго-востоке.

В Киеве должно быть без осадков: днем плюс 7-9, а ночью 3-5 тепла.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 14 октября 2020 года мы писали, что к концу недели дожди в Киеве стихнут, но очень сильно похолодает.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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