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Новости > Школа политических аналитиков запускает серию образовательных семинаров

Школа политических аналитиков запускает серию образовательных семинаров

Автор: «Фраза»
12.10.20 20:04
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Школа политических аналитиков запускает серию образовательных семинаров

Команда ГО In Situ, совместно со своим информационным партнером "Фраза", запускает пилотный проект Школы политических аналитиков. Основной задачей школы является формирование нового поколения политических аналитиков, чья профессиональная деятельность не будет сводиться исключительно к торговле лицом на телеканалах в пользу различных олигархических кланов и получению грантов от представителей иностранных государств.

Дополнительной задачей является формирование багажа знаний, который позволит участникам наших семинаров выйти за пределы устоявшихся идеологических конструкций, доминирующих в нашем обществе, сформировав собственное представление об идее публичного блага и инструментах его достижения.

В рамках двухдневного семинара обсудят следующие темы:

1) какова роль философии в современных социальных науках?

2) как привилегированное меньшинство закрепляет свои позиции в обществе через механизмы культурного неравенства?

3) а также, как это работает в украинском медиа-поле?

4) мир-системный анализ И. Валлерстайна. Как работает глобальный капитализм и почему большинство государств обречены на нищету.

5) эрозия современного либерального миропорядка как печальная закономерность развития капиталистической мир-системы.

6) внешняя политика ЕС в период глобальной нестабильности.

7) что такое государство и как оно порождает национализм?

8) и как древние учат нас отличать хорошее правление от плохого.

9) как на самом деле выглядят политические режимы Ближнего Востока, и почему они намного ближе к реалиям XVII-XVIII века, чем к современным западным понятиям о диктатуре и демократии?

10)  вместо послесловия. Почему либерализм и демократия так плохо совместимы?

Узнать больше о школе и ознакомиться с аннотациями лекций Вы можете по ссылке https://www.facebook.com/events/1263216927366875

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