Киев опять примкнул по уровню загрязнения воздуха к крупнейшим городам Азии

Главное: Днем 12 октября Киев попал в тройку лидеров по загрязненности воздуха в мире.

Детали: Киев оказался в тройке лидеров в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха по всему миру, индекс загрязненности воздуха в Киеве сегодня достигает 127.

Первое место занимает индийский город Дели с индексом 172. А на втором месте Дакка (Бангладеш) с индексом 151.

На четвертом и пятом местах в рейтинге расположены город Ханой (Вьетнам) и город Лахор (Пакистан).

В тему: Весной 2020 года Киев дважды возглавлял мировой рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха. При этом на Минском массиве индекс загрязненности достиг показателя 430.