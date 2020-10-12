Стало известно, когда в Украине пойдет мокрый снег и ударят морозы

Главное: В Украине резко похолодает, ожидается мокрый снег. Появился прогноз синоптика.

Детали: Уже в ближайшие дни в Украине сильно похолодает. Об этом «Апострофу» поведал народный синоптик Леонид Горбань.

Специалист по погоде предупредил, что на нашу страну надвигается резкое похолодание, а уже в ближайшие выходные, 17-18 октября, в возможны заморозки и мокрый снег.

Он отметил, ожидается похолодание до минус одного градуса.

Эксперт поведал: «В конце октября ночью приморозит до минус четырех градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом».

В тему: 12 октября 2020 года мы писали, что стало известно, когда в Украине похолодает и пойдут дожди.