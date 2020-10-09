В Киеве заканчиваются койки для больных коронавирусом

Главное: В столичных больницах заканчиваются места для больных коронавирусной инфекцией. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко призывает премьера и главу Минздрава предоставить дополнительный коечный фонд и специалистов.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать из-за динамики заболеваемости COVID-19. Он обратился к премьер-министру и министру здравоохранения. Об этом он заявил сегодня, 9 октября, в ходе брифинга.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве», — сказал Кличко.

Градоначальник отметил, что речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Министерства здравоохранения и ведомственных медучреждениях.

«Эти заведения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь», — сказал мэр.

В тему: За минувшие сутки в Украине в очередной раз побит антирекорд по новым случаям заболевания коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Поэтому необходимо увеличить количество мест для размещения больных.