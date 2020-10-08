Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В суровом Николаеве пассажир маршрутки начал стрелять в водителя

В суровом Николаеве пассажир маршрутки начал стрелять в водителя

Агата Кловская
08.10.20 11:50
352
В суровом Николаеве пассажир маршрутки начал стрелять в водителя

Главное: В одной из николаевских маршруток произошел конфликт между пассажиром и водителем из-за сдачи. В результате произошла стрельба.

Детали: В Николаеве неадекватный пассажир маршрутного такси начал стрелять в водителя за то, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда. Инцидент произошел в час пик в Ингульском районе города, сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаева.

«Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу с оплаты за проезд. Тот начал выражаться нецензурной речью, потом оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил», — отметили в ведомстве.

Водитель маршрутки не растерялся, смог обезвредить дебошира и удержать его до приезда патрульных полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего пассажира и доставили его в отделение полиции. Водитель маршрутного такси в результате инцидента не пострадал.

Следователи изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Возбуждено криминальное дело. На данный момент решается вопрос об избрания меры пресечения подозреваемому.

В тему: В августе 2017 года в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.

Тэги: маршрутка, общество, конфликт, стрельба, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.10.20 09:25

Американский Кит. Что стоит за возможным назначением нового посла США в Украине?

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
08.10.20 08:59

Франция – Украина: ждали рекорда, получили антирекорд!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний
07.10.20 20:04

СМИ: Аристов и 20 его карманных компаний

Автор: FromUA

Выбор редакции
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Почему в Средневековье людей хоронили лицом вниз?
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине впервые превысила 5 тысяч

Суточная заболеваемость коронавирусом в Украине впервые превысила 5 тысяч
08.10.20 10:57
672
Последние новости
08.10.20 13:04

В Днепре «сам по себе» развалился дом
08.10.20 12:50

Митрополит УПЦ назвал профессионализм юристов залогом развития государства в Украине
08.10.20 12:46

В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
08.10.20 12:20

Священники УПЦ отпели курсантов, погибших в авиакатастрофе под Чугуевом
08.10.20 12:08

Месси может сбежать из «Барселоны» уже зимой
08.10.20 12:06

Митрополит Антоний объяснил, что означает нынешний статус УПЦ и возможно ли его изменение
08.10.20 11:50

В суровом Николаеве пассажир маршрутки начал стрелять в водителя
Фото и Видео
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Днепре «сам по себе» развалился дом
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Билли Айлиш может уничтожить Трампа прямо перед выборами
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Стало известно, в каких условиях Порошенко лечится от коронавируса
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Умер ветеран рэгги Джонни Нэш
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Мощный ливень затопил Тернополь. Машины буквально плавали в воде
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
Появилось видео гигантского пожара в Ялте
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
В Киеве разбился пьяный мужчина, спускаясь по простыням от собутыльника
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
На Херсонщине женщина утопила своего больного ребенка в оросительном канале
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.