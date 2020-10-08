В суровом Николаеве пассажир маршрутки начал стрелять в водителя

Главное: В одной из николаевских маршруток произошел конфликт между пассажиром и водителем из-за сдачи. В результате произошла стрельба.

Детали: В Николаеве неадекватный пассажир маршрутного такси начал стрелять в водителя за то, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда. Инцидент произошел в час пик в Ингульском районе города, сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаева.

«Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу с оплаты за проезд. Тот начал выражаться нецензурной речью, потом оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил», — отметили в ведомстве.

Водитель маршрутки не растерялся, смог обезвредить дебошира и удержать его до приезда патрульных полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего пассажира и доставили его в отделение полиции. Водитель маршрутного такси в результате инцидента не пострадал.

Следователи изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Возбуждено криминальное дело. На данный момент решается вопрос об избрания меры пресечения подозреваемому.

В тему: В августе 2017 года в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.