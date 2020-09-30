Украина официально поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

Главное: Украина выступила в поддержку Азербайджана в разгоревшемся конфликте в Нагорном Карабахе. По словам министра внутренних дел Украины Дмитрия Кулебы, таким образом наше государство поддерживает последовательную позицию поддержки государственной целостности других стран.

Детали: Министерство иностранных дел Украины выступило в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, такова последовательная позиция нашего государства.

«Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», — заявил министр, комментируя ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе.

При этом он подчеркнул, что сейчас самое главное — предотвратить дальнейшее разжиганию конфликта и прекратить кровопролитие.

Кулеба также обратил внимание европейцев на то, что любой так называемый «замороженный конфликт», на самом деле «в любой момент может взорваться». «Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно не забывать о них, „пока не стреляют“, и системно прилагать усилия для урегулирования», — заключил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В тему: 27 сентября 2020 года Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха. В ответ армянская сторона подбила несколько единиц техники противника.

На следующий день столкновения продолжились. При этом в поддержку Азербайджана выступил президент Турции Реджем Эрдоган.

Справка: Нагорный Карабах — регион на Южном Кавказе. Фактически большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Однако формально является территорией Азербайджана. Занимает восточные и юго-восточные горные и предгорные районы Малого Кавказа, вместе с равнинными Карабахом составляет географическую область Карабах.

Карабах стал ареной борьбы Азербайджана и Армении в ходе Армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. Армянскую сторону в конфликте представляло Народное Правительство Карабаха, позже известное как Армянский Национальный Совет Карабаха. В конце сентября турецко-азербайджанские войска установили частичный контроль над Карабахом. В январе 1919 британское командование на Кавказе объявило, что Карабах и Зангезур признается под временным азербайджанским командованием до решения Парижской Мирной Конференции. Это решение вызвало недовольство армян, но Армянскому Национальному Совету Карабаха пришлось покориться этим условиям после провальных боевых действий летом 1919.

По армяно-азербайджанскому договору 22 августа 1919 Карабаху предоставлялась территориальная автономия, а местным армянам культурная автономия. В начале 1920 г на Парижской Мирной Конференции Карабах был признан за Азербайджаном.

После советизации Армении и Азербайджана, решением Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля 1921 г. было решено передать Нагорный Карабах Армении, но окончательное решение оставить за ЦК РКП(б), однако новым решением от 5 июля он был оставлен в составе Азербайджана с предоставлением широкой областной автономии.

В 1923 году из армянонаселенной части Нагорного Карабаха (однако без Шаумянского и части Ханларского районов, также армянонаселённых) в составе Азербайджанской ССР была образована Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). В 1937 году АОНК была преобразована в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО).