Американский профессор поведала, есть ли связь между гриппом и коронавирусом

Главное: Есть ли связь между гриппом и коронавирусом? Появился ответ ученого.

Детали: Профессор-биолог из Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова поведала, есть ли связь между гриппом и коронавирусом. Ее цитирую российские СМИ.

Она заявила: «Грипп может негативно сказываться на течении коронавируса».

Также ученый, как сказано в публикации, «опровергла миф о возможности скрещивания или передачи коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, что это два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами».

Эксперт говорит: «Две инфекции вместе дают двойную нагрузку на организм человека».

Специалист уточнила: «Мутации коронавируса вызывают озабоченности. Уже описан не только D614G, но и новые мутации, и они еще хуже. В результате экспериментов установили, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который был изначально».

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