В следующем году украинкам на рождение ребенка будут выделять до 200 тыс. грн, – Степанов

Главное: По планам Министерства здравоохранения Украины, уже в 2021 году стоимость оказания медицинской помощи при родах будет увеличена и составит от 35972 грн до 194489 грн. В последнем случае речь идет об особо трудных случаях и осложнениях до и после рождения ребенка.

Детали: С 2021 Министерство здравоохранения планирует увеличить тариф на оказание медицинской помощи при родах и ввести коэффициенты, которые позволят регулировать сумму в зависимости от сложности случая. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министра здравоохранения Максима Степанова, тариф будет колебаться от 35972 грн до 194489 грн. Утверждается, что эти деньги больницам будет выплачивать государство.

«Мы ставим приоритет на предоставление полного спектра медицинских услуг во время родов. Поскольку существуют разные роды по сложности, мы вводим дополнительные коэффициенты», — заявил Степанов на брифинге 30 сентября.

По его словам, Министерство также учло ситуации, «когда ребенок рождается с маленьким весом и его нужно спасать, нужно, чтобы ему оказали медицинскую помощь в полном объеме».