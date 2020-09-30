Коронавирус едва не парализовал работу Верховной Рады

Главное: Народные депутаты Верховной Рады отказались от проведения пленарных заседаний 1 и 2 октября из-за вспышки коронавируса в стенах парламента.

Детали: Народные депутаты Украины поддержали замену пленарных заседаний Верховной Рады в четверг и пятницу, 1 и 2 октября, на работу в комитетах. Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло после того как председатели фракций и групп обратились с соответствующим призывом к председателю Дмитрию Разумкову.

«Сейчас прошло совещание с представителями фракций и групп. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР», — заявил спикер, добавив, что за последние дни в парламенте заболели более десятка человек.

В тему: 29 сентября 2020 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о получении позитивного результата теста на коронавирус. Он охарактеризовал болезнь как «коварную» и пообещал прервать предвыборный тур по регионам. В тот же день о заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 сообщили глава партии «Голос» Кира Рудик и народный депутат от фракции «Слуги народа», известный спортсмен Жан Беленюк.

Напомним: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 4027 человек, что является рекордом с момента начала эпидемии.