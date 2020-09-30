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Новости > В Церкви рассказали, как человек может обрести подлинное счастье

В Церкви рассказали, как человек может обрести подлинное счастье

Александра Кудрявцева
30.09.20 11:46
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В Церкви рассказали, как человек может обрести подлинное счастье

Главное: Внутреннее состояние счастья зависит от глубокой веры, от жизни в соответствии с Божиим законом. Об этом сказал Патриарх Кирилл.

Детали: Единственная сила, способная преобразить человека, исцелить его от болезней душевных и телесных, преобразить жизнь и помочь обрести рай— это сила Божественная.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди.

«В рай невозможной войти, опираясь только на силу человеческую, — нужна сила Божия. А это значит, что подлинного счастья человек не может обрести, опираясь только на свои силы. Чему нас сегодня учит массовая культура? Опирайся на свои силы, чтобы стать богатым; опирайся на свои силы, чтобы стать известным; опирайся на свои силы, чтобы обрести власть над другими. Но разве все то, к чему нас призывают, есть синоним человеческого счастья? Разве нет людей глубоко несчастных во власти? Разве нет людей невероятно богатых, которые влезают в петлю или бросаются с мостов, уничтожая самих себя? Разве все то, что является счастьем и благополучием с точки зрения современного обывателя, есть синоним счастья? Совсем нет! Потому что счастье — это внутреннее состояние человека, и оно не находится в прямой зависимости от достижения тех целей, которые нам навязывает современная цивилизация», — объяснил Патриарх.

Он напомнил, что внутреннее состояние счастья зависит от глубокой веры, от жизни в соответствии с Божиим законом, полноту которой не может обеспечить ни мудрость мудрых, ни разум разумных.

Именно поэтому апостол говорит, что нужно отвергнуться этой мудрости и этого разума, потому что они не определяют человеческое счастье, они неспособны ввести в рай.

По мнению Патриарха, в упорном желании достичь целей, необходимо задаваться вопросом: а мы точно будем счастливы, достигнув этой цели?

«Если Господь юродством проповеди, как сказал апостол, принес спасение (см. 1 Кор. 1:21), то это значит, что всякая человеческая сила, всякая власть не имеют никакого отношения к нашему счастью, к нашему спасению, — к этому имеет отношение только сила Божия. Уповая на эту силу, привлекая эту силу своими молитвами, мы обретаем реальную возможность войти в Божие Царство, коснуться рая уже здесь, на земле, и надеяться на то, что милостью Божию обретем этот рай и это счастье — абсолютное, без всяких оговорок, — в Царствии Небесном», — заключил Предстоятель.

В тему: Епископ УПЦ рассказал, как научиться не бояться страданий.

 
Тэги: Патриарх Кирилл, новости православия

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