Впервые суточное количество заразившихся коронавирусом в Украине перевалило за 4 тысячи

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 4027 человек, умерли 64 больных. Это самые высокие показатели с начала эпидемии в нашей стране.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 4027 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 64 человека.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 208 тыс. чел. 4129 чел. умерли.

При этом также зафиксировано также рекордное суточное количество пациентов, которым удалось побороть коронавирусную болезнь — 2110. За все время — 92360.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (549) и Донецкой областях (345).

В тему: 29 сентября 2020 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о получении позитивного результата теста на коронавирус. Он охарактеризовал болезнь как «коварную» и пообещал прервать предвыборный тур по регионам. В тот же день о заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 сообщили глава партии «Голос» Кира Рудик и народный депутат от фракции «Слуги народа», известный спортсмен Жан Беленюк.