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Новости > Луческу нашел, за что покритиковать «Динамо», несмотря на блестящую победу

Луческу нашел, за что покритиковать «Динамо», несмотря на блестящую победу

Александр Панько
30.09.20 09:42
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Луческу нашел, за что покритиковать «Динамо», несмотря на блестящую победу

Главное: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу команды в квалификации Лиги чемпионов над «Гентом». Было место и критике.

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу провел анализ игры квалификации Лиги чемпионов против «Гента». Румын рассказал, чем остался недоволен.

Наставник команды сказал: «До того момента, как счет стал 3-0, никаких проблем не было, мы контролировали игру, игроки выполняли то, о чем мы договаривались – играть компактно, строго. Но потом расслабились, футболисты делали то, чего нельзя было. Из-за этого соперник создал несколько моментов, подавали угловые, которые являются их козырем».

Также он добавил: «Я просил футболистов четыре вещи: длинные передачи, потери мяча соперника в центре поля и быстрые контратаки, перекрыть правого защитника и его подачи в штрафную, а также не допускать стандартных положений у наших ворот. До третьего забитого мяча у наших ворот был, кажется, только один угловой, но впоследствии расслабились и позволили сопернику сделать многое, что мне не понравилось. Каждый игрок хотел показать себя, что в итоге приводило к опасности у наших ворот».

Специалист резюмировал: «Я поздравляю своих игроков и всех с выходом в Лигу чемпионов. У нас были два тяжелых месяца работы ради сегодняшнего результата, мы стремились к этому, несмотря на то, что много травмированных футболистов. И даже последние 20 минут игры не «смазали» общей картины и радости от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Эта же игра останется в моей памяти тем, что до перерыва мы могли забить больше мячей, чем один, – три, четыре и даже пять».

В тему: 30 сентября 2020 года колумнист «Фразы» Андрей Шахов подробно разобрал матч «Динамо» против «Гента».

Тэги: Мирча Луческу, футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Гент

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