Японцы нашли довольно странное место для строительства очередного завода

Главное: Разработчики из Японии задумали построить на Луне завод по производству водородного топлива. Ожидается, что он позволит упростить освоение космоса для человечества.

Детали: Япония к 2035 году планирует построить завод по производству водородного топлива на Луне. Как сообщает Lenta.ru, фабрику возведут в районе южного полюса, где находятся залежи льда. Из него будут производить топливо, а также кислород и водород. При этом последний будут использовать для топлива, чтобы передвигаться по самой Луне или между земной орбитой и окололунной космической станцией.

Такой проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли, а также послужит шагом в освоении космоса и Луны, в частности.

В тему: В сентябре 2020 года ученые Гавайского института геофизики и планетологии обнаружили на Луне таинственную ржавчину, которая обычно наблюдается на Земле.

Напомним: По мнению главы NASA Джима Брайденстайна, США имеют право на добычу полезных ископаемых на Луне. Тогда как руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил Венеру «русской планетой».