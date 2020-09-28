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Новости > Букмекерский рейтинг Байдена снова начал быстро расти

Букмекерский рейтинг Байдена снова начал быстро расти

Александр Панько
28.09.20 21:06
253
Букмекерский рейтинг Байдена снова начал быстро расти

Главное: Рейтинг Джо Байдена растет. Об этом говорят западные букмекеры.

Детали: После длительного равновесия демократ Джо Байден снова значительно опередил действующего президента США Дональда Трампа у букмекеров. Свежие котировки приводят эксперты авторитетной британской конторы William Hill.

Принимая ставки на победителя кампании, точка в которой должна быть поставлена 3 ноября, шансы Джо Байдена специалисты прогнозов уже оценивают как 1,73 к 1.

А вот котировки на победу Дональда Трампа упали до 2,1 к 1.

В начале месяца 

За последние дни колебание показателей кандидатов составило почти 10%.

Напомним также о том, что в конце августа рейтинги Дональда Трампа и Джо Байдена сравнялись: на их победу ставили 1,91 к 1.

В тему: 21 сентября 2020 года мы писали, что дикая оговорка Байдена напугала американцев.

Тэги: США, мир, прогноз, Дональд Трамп, выборы президента США, Джо Байден

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