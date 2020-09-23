Британский диетолог рассказал о неожиданной пользе авокадо

Главное: Авокадо может остановить облысение. Об этом говорит диетолог.

Детали Авторитетный британский диетолог Райан Раман рассказал о необычной пользе авокадо. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит, что «всего лишь один плод содержит в себе около 20% дневной нормы витамина Е, который защищает кожу головы и спасет от облысения».

Кроме этого специалист советует есть батат: «Данный овощ является ценным источником бета-каротина и способен ускорить рост волос».

Он резюмирует: «Сбалансированная диета, содержащая правильные питательные вещества, способствует росту волос, особенно в тех случаях, когда они выпадали из-за плохого питания».

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