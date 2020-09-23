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Новости > Астрономы обнаружили немного странного «двойника» нашей Земли

Астрономы обнаружили немного странного «двойника» нашей Земли

Александр Панько
23.09.20 00:01
96
Астрономы обнаружили немного странного «двойника» нашей Земли

Главное: Обнаружен «двойник» нашей планеты. Астрономы объяснили, в чем его необычность.

Детали: Ученные, использовав систему SPECULOOS, которая включает в себя четыре телескопа обсерватории Паранал в Чили и один телескоп обсерватории Тейде на острове Тенерифе, нашли необычную экзопланету. Их цитирует издание The Astronomical Journal.

Астрономы говорят, что она очень похожа на нашу Землю по размерам, но при этом «совершает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня», повторяя число Пи.

Объект получил название K2-315b. Его открыли еще три года назад, однако информация о размерах и движении появилась лишь сейчас.

Эксперты говорят: «Вращаясь на относительно небольшом удалении от звезды, такие планеты в некоторых случаях могут иметь условия, подходящие для возникновения жизни».

Сообщается, что «радиус экзопланеты составляет 0,95 от земного, а размер ее материнской звезды EPIC 249631677 примерно равен одной пятой размера Солнца».

Исследователи космоса говорят, что она движется со скоростью 81 километр в секунду.

При этом информируется, что ее массу пока не определили, но она, скорее всего, близка к земной.

Ученые говорят: «Хоть K2-315b и похожа на нашу Землю, жизнь на ней невозможна из-за близости к звезде, так как температура тут достигает 177 градусов по Цельсию».

В то же время эксперты уточняют: «Не исключено, что пригодной для жизни может оказаться атмосфера планеты, если такая имеется».

Данный вопрос хотят прояснить с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

В тему: 5 сентября 2020 года мы писали, что астрономы рапортовали об историческом свершении на Солнце.

Тэги: ученые, космос, планета Земля, астрономы

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